Resultados de Hoy en la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026

Arrancó la actividad en la Jornada 2 de la UEFA Champions League y este martes 13 de octubre se disputaron los primeros nueve partidos de esta segunda fecha correspondiente a la Fase de Liga y tuvimos resultados sorprendentes. El torneo más importante de Europa a nivel de clubes está en marcha y hay equipos que mantienen el paso perfecto, mientras otros ni siquiera han conseguidos umar puntos.

Aquí te dejamos todos los resultados de hoy en la Champions League y cómo marcha la tabla de posiciones. Recordemos que el certamen adoptó, ya desde hace un par de años, un formato en el que se eliminaron los grupos y ahora todos los equipos participantes están ubicados en la misma tabla general. Los primeros ocho lugares, al término de las ocho jornadas de esta primera fase, avanzarán directamente a octavos de final; los clubes que finalicen del noveno al vigésimo cuarto se enfrentarán entre sí para definir los cruces en octavos y quienes queden del lugar 25 al 36, serán eliminados.

Resultados de hoy martes en la Champions League

Sabah 2-0 Slavia Praga

Lens 0-2 Sporting CP

Villarreal 3-1 Napoli

Viking 3-3 Bayern Múnich

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Inter 3-4 Brujas

RB Leipzig 1-0 PSV

Galatasaray 1-4 Barcelona

Arsenal 3-0 Lille

Quizá el resultado más sorpresivo de la Jornada 2 es el empate que sacó Viking de Noruega, club debutante en la Champions League, ante el poderoso Bayern Múnich. El partido llegó a estar 2-0 en favor de los noruegos, pero los bávaros remontaron y estuvieron cerca de llevarse el triunfo. Sin embargo, sobre el final del encuentro los locales igualaron y el marcador final fue de 3-3.