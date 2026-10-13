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Resultados de Hoy en la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026

Este martes se jugaron nueve partidos correspondientes a la Fase de Liga y hubo resultados sorprendentes

Harry Kane durante un partido de la UEFA Champions LeagueHarry Kane durante un partido de la UEFA Champions League | Foto: Reuters

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