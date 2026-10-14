Sociedad

Activan Alerta por Desbordamiento del Río Solosúchil en Uxpanapa, Veracruz

Protección Civil extendió el aviso a las comunidades de Plan de Arroyos, Cedillo, Plan de Pericos y zonas aledañas en la ribera del cuerpo de agua

En alerta por crecida del río Solosúchil en Uxpanana.En alerta por crecida del río Solosúchil en Uxpanana. Foto: Gobierno Municipal de Uxpanapa

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Río Solosúchil en alerta por desbordamiento. Comunidades de Uxpanapa deben estar preparadas. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente seguro.

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