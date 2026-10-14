Activan Alerta por Desbordamiento del Río Solosúchil en Uxpanapa, Veracruz

Se mantiene en alerta la población que habita en la ribera del Río Solosúchil, especialmente en las comunidades de Plan de Arroyos, Cedillo, Plan de Pericos y zonas aledañas en el municipio de Uxpanapa, al sur de Veracruz.

Esto debido a que el cauce ha iniciado su desbordamiento tras rebasar su nivel máximo crítico. La unidad de Protección Civil esta pidiendo a la ciudadanía mantener la calma, pero permanecer en estado de alerta máxima y monitorear constantemente el comportamiento del río.

De acuerdo al último reporte el nivel del río va en descenso sin embargo, se hicieron las siguientes recomendaciones inmediatas: