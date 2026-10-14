Sociedad

Aceite de Cocina en Drenajes Provoca Taponamientos e Inundaciones en Baja California

Especialistas advierten que las grasas vertidas al alcantarillado afectan las plantas de tratamiento y pueden terminar en el mar

Aceite de Cocina en Drenajes Provoca Taponamientos e Inundaciones en Baja CaliforniaAceite de Cocina en Drenajes Provoca Taponamientos e Inundaciones en Baja California | Foto: N+

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