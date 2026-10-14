Aceite de Cocina en Drenajes Provoca Taponamientos e Inundaciones en Baja California

Verter aceite de cocina y grasas en la red de drenaje es una de las principales causas de obstrucciones y desbordamientos en Tijuana, una problemática que puede agravar las inundaciones durante la temporada de lluvias y generar contaminación en el mar.

Jessica Castañeda, asesora técnica del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGAMX), explicó que el aceite usado llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya tecnología no está diseñada para procesar este tipo de residuos.

“Entonces, ¿qué pasa? El aceite cuando se va al drenaje, llega a las plantas de tratamiento de Tijuana. Las plantas de tratamiento de Tijuana, por la tecnología o por los tipos de tratamiento, no son para este tipo de residuos, tiene un impacto en el funcionamiento de la planta también y entonces, de alguna u otra manera, va a terminar en el mar”, señaló.

Cuando el aceite de cocina se enfría, se solidifica y se adhiere a las paredes de las tuberías, lo que favorece la formación de tapones que restringen el paso del agua y dificultan el funcionamiento del sistema de drenaje.

José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, advirtió que la acumulación de residuos en las redes pluviales y sanitarias puede impedir el desalojo adecuado del agua durante las precipitaciones y ocasionar inundaciones con aguas negras y basura.

“Buena parte de las inundaciones provocadas es por el taponamiento de basura, cuando el arrastre de lluvia y eso sucede en las ciudades y en las partes más vulnerables, las partes más bajas”, explicó.

El especialista señaló que las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel deben considerarse una advertencia sobre los riesgos que enfrenta la ciudad ante precipitaciones intensas.

“Yo diría que esta tormenta Rachel que llegó hace unos días fue apenas uno de los avisos previos y pequeño. Pequeño no digo que sea sutil porque hay pérdidas humanas”, expresó.

Como ejemplo de la intensidad de las precipitaciones recientes, mencionó que en algunas zonas de Ensenada se reportaron 47 milímetros de lluvia en tres horas.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, cada mexicano consume y desecha alrededor de 10 litros de aceite vegetal al año. Según lo señalado, este residuo puede terminar en la red pluvial y, eventualmente, llegar al mar.

Ante esta problemática, especialistas advierten sobre la importancia de evitar que el aceite de cocina usado se vierta en fregaderos, coladeras o drenajes, debido a las afectaciones que puede ocasionar tanto en la infraestructura urbana como en el medio ambiente.

Información Pamela Mercado

APG