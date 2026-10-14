Sociedad

Sheinbaum Desea Pronta Recuperación al Papa León XIV

La mandataria nacional envía un abrazo solidario al pontífice, quien fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar

El papa León XIV durante encuentro en el Palacio del Elíseo, en París, el 25 de septiembre de 2026. Foto: Reuters | ArchivoEl papa León XIV durante encuentro en el Palacio del Elíseo, en París, el 25 de septiembre de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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