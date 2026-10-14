Sheinbaum Desea Pronta Recuperación al Papa León XIV

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un abrazo solidario al papa León XIV y le deseó pronta recuperación, luego de su cirugía y diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares.

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al Papa y esperamos su pronta recuperación”, dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina.

León XIV fue sometido el martes a una intervención quirúrgica, a través de la cual se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Este miércoles, la Oficina de Prensa del Vaticano informó que el pontífice presenta una evolución postoperatoria normal, tras los análisis de sangre y radiografía de tórax de esta mañana.

"El Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", indicaron los médicos.

De igual manera, la Santa Sede indicó que el papa León XIV inició fisioterapia respiratoria, empezó a caminar y reanudó su alimentación habitual tomando el desayuno y el almuerzo.

Fuentes vaticanas añadieron que se encuentra bien y de buen humor. El comunicado concluyó con que "la evolución sigue según lo previsto".

Hasta el momento, el Vaticano no ha informado sobre próximos tratamientos para el pontífice, quien permanece en el Políclinico Gemelli de Roma.

Además, falta conocer el resultado de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la cirugía, para posibles tratamientos.

Según fuentes vaticanas, citadas por EFE, esos exámenes necesitan su tiempo, por lo que estimaron que los resultados podrían estar en una semana.

Con información de N+ y EFE.

SPB