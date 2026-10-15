Marchas

Sí Hay Bloqueo de Trabajadores del IMSS Bienestar: Cierran Carretera por Falta de Medicamentos

Piden medicamentos, insumos, mejores condiciones laborales y mayor personal especializado, además de aumento salarial

Protesta de Trabajadores del IMSS-BienestarTrabajadores del IMSS Bienestar Cierran Carretera por Falta de Medicamentos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Bloqueo en Tapachula por trabajadores del IMSS-Bienestar: exigen insumos médicos y mejoras salariales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+