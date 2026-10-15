¿Qué Pasa Si No Registro Mi Línea Terminación 4 Hoy? En Este Tiempo Suspenden Números Celulares

Llegó otra fecha límite en el calendario de registro de celulares en México, pues ahora toca el turno de las líneas que terminan en 4, y una de las preguntas más comunes que se hacen los usuarios de telefonía móvil es qué pasa si no hacen la vinculación con su CURP e INE.

Este jueves 15 de octubre de 2026 se vence el plazo para que las personas cuyo número celular termina en 4 hagan el registro con su compañía, y para que sepas cómo saber si tu número ya está registrado, en una nota previa ya te dijimos los pasos a seguir.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

Si tu número de celular termina con '4' y aún no realizas la vinculación de tu teléfono con tu nombre y CURP, te arriesgas a que tu compañía móvil suspenda tu línea, por lo cual perderás los siguientes servicios:

Llamadas.

Mensajes.

Datos móviles.

En este contexto, los números con terminación '4' sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo, y para recuperar los servicios es necesario hacer la vinculación.

En caso de que tu línea telefónica termine con los números del 5 al 9 no pasa nada si no registras tu celular hoy, ya que aún tienes tiempo de realizar la vinculación. Estas son las fechas límites para las siguientes terminaciones:

Teléfono finaliza en '5': 31 de octubre 2026.

Línea celular termina en '6': 15 de noviembre 2026.

Línea telefónica termina en '7': 30 de noviembre 2026.

Número de celular termina en '8': 15 de diciembre 2026.

Línea termina en '9': 31 de diciembre 2026.

¿Cuándo suspenden las líneas con número 4?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a las compañías telefónicas un periodo de hasta 72 horas, es decir 3 días, para realizar la suspensión de las líneas que no han realizado el registro.

Por ello, los usuarios de telefonía móvil cuyo número celular termina en 4 y que no hayan realizado la vinculación antes de este tiempo perderán los servicios de su línea a partir del 18 de octubre de 2026 y para recuperarla deberán hacer el registro.

Es importante señalar que cada compañía de telefonía móvil es responsable de hacer este bloqueo, por lo que el tiempo de la suspensión puede ser diferente.

¿Pierdo mi número si no hago registro de línea?

Si tu teléfono termina en '4' y no haces la vinculación antes de hoy 15 de octubre de 2026, no perderás tu número de celular, ya que las compañías solo harán una suspensión temporal hasta que realices el registro.

Este proceso promovido por la CRT tiene el objetivo de que cada número telefónico esté vinculado a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ayuda a cometer delitos como fraude o extorsión.

Con esta medida se tiene la finalidad de que México deje de ser uno de los pocos países que permiten adquirir un chip sin identificación, y se suma a una práctica internacional vigente en 166 países.

PPP