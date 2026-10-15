Sociedad

¿Qué Pasa Si No Registro Mi Línea Terminación 4 Hoy? En Este Tiempo Suspenden Números Celulares

Este jueves 15 de octubre de 2026 es la fecha límite para registrar números celulares que terminan en 4 y a esto te arriesgas si no haces vinculación de la línea

Checa Qué Pasa Si No Registro Línea Terminación 4 Hoy 15 de Octubre 2026El calendario de registro de celulares en México continúa avanzando. Foto: Cuartoscuro
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