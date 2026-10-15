Sociedad

Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y Magnitud de Sismos este 15 de Octubre 2026?

El Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico esta mañana en Tabasco

Sismos en México hoy 15 de octubre 2026Personas desalojan edificios por sismo en Reforma, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Un sismo de magnitud 4.0 impactó Tabasco esta mañana. México, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, enfrenta estos fenómenos diariamente. Infórmate sobre los detalles.

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