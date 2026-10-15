Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y Magnitud de Sismos este 15 de Octubre 2026?

Todos los días se registran temblres en México, debido a que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

En N+ te damos el reporte de los sismos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Cabe recordar que la principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

Sismos hoy en México

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre al menos un temblor de magnitud superior a 4.0 en el país.

A las 5:34 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 51 km al suroeste de Huimanguillo, Tabasco, a 32 km de profundidad.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano detectó a las 12:16 horas un sismo a 10 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, sin embargo, no dio más detalles sobre la magnitud.

Durante el pasado mes de septiembre, el Sismológico Nacional reportó 3 mil 133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5.

El evento más grande del mes fue de magnitud 5.5. Se registró el día 2, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Con información de N+