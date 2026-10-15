Carreteras con Bloqueos Hoy: Capufe y GN Informan Dónde Hay Afectaciones Viales

Si este jueves usarás alguna autopista del país, toma en cuenta los reportes emitidos por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, ya que informaron sobre reducciones de carriles y afectaciones por vehículos descompuestos y accidentes.

A las 4:15 horas, Capufe reportó una reducción de carriles en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del km 171, con dirección a Isla, porque una camioneta tuvo una falla mecánica.

4:18 horas: se informó de otra afectación en la autopista Tijuana-Ensenada, en el km 79, con dirección a Ensenada, donde se redujeron los carriles para atender un tractocamión descompuesto.

5:26 horas: la autopista México-Cuernavaca registró una reducción de carriles en el km 29, con dirección a Cuernavaca, debido a una falla mecánica de un tractocamión.

6:31 horas: reducción de carriles en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 37, con dirección a Isla, por la atención de un tractocamión que presentó una falla mecánica.

A las 6:33 horas, Capufe emitió una advertencia para quienes circulaban por la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del km 119, debido a un incendio de pastizal que afectaba la visibilidad. La recomendación fue disminuir la velocidad y conducir con precaución.

A las 6:43 horas, se informó el restablecimiento de la circulación en la autopista México-Cuernavaca, en el km 29, con dirección a Cuernavaca, luego de que el incidente fuera atendido. El tramo volvió a operar con normalidad.

7:22 horas, hubo un cierre parcial en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 116, con dirección a Querétaro, por la atención de un accidente en el que un automóvil salió del camino.

A las 7:54 horas: la autopista Puebla-Acatzingo presentó una reducción de carriles en el kilómetro 131, con dirección a Puebla, por un choque.

10:08 horas: se reestableció la circulación en la Autopista Nuevo Teapa -Cosoleacaque, km 32, dirección Cosoleacaque.

12:11 horas: en el km 40 de la Autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, no hay paso em ambos sentidos.

FBPT