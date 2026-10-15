Movilidad

Carreteras con Bloqueos Hoy: Capufe y GN Informan Dónde Hay Afectaciones Viales

Fallas mecánicas y accidentes afectan la circulación en distintos tramos carreteros

carretera Celaya-QuerétaroCarretera Celaya-Querétaro con afectaciones viales. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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