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Trump Anuncia que Fusilamiento de Nidal Hasan No se Transmitirá En Vivo

El presidente de EUA señaló que los familiares de las víctimas serán los únicos que podrán verlo morir, si así lo desean

Trump Aprueba Ejecución por Fusilamiento de Autor de Masacre en Fort HoodTrump Aprueba Ejecución por Fusilamiento de Autor de Masacre en Fort Hood

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