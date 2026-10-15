Trump Anuncia que Fusilamiento de Nidal Hasan No se Transmitirá En Vivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmayor del ejército estadounidense, no se transmitirá en vivo como lo había planteado el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, hace unos días.

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que Hasan es "un traidor" y aunque la ejecución sí se llevará a cabo, "muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Anuncia Pentágono Que Fusilamiento de Nidal Malik Hasan Será Transmitido en Vivo

El presidente republicano acusó que el exmilitar asesinó a 13 personas, incluida una soldado embarazada, e hirió a otras 32 personas en el tiroteo en Fort Hood en 2009.

Por estos hechos, dijo que transmitir la ejecución podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presencie cómo es que Estados Unidos "trata a terroristas y escoria como Hasan".

Sin embargo, añadió que muchas no están dispuestas a verlo morir.

"Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido. Dicho esto, la ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", dijo Donald Trump.

Además, acusó que en la administración de Barack Obama, un grupo de trabajo antiterrorista del FBI interceptó comunicaciones, vía correo electrónico, de Nidal Malik Hasan, pero concluyó que no representaban una amenaza.

"Esta evaluación y acciones de la administración Obama fueron consideradas posteriormente un grave fallo de inteligencia", acotó Trump.

La ejecución dividió opiniones en EUA

Tras el anuncio de Hegseth hace unos días, se abrió un debate sobre la posibilidad de convertir la ejecución en un acontecimiento público, pues aunque el presidente Trump apoya la pena capital, descarta que el procedimiento sea difundido de forma masiva.

La discusión sobre el fusilamiento de Nidal Hasan estuvo marcada por posiciones encontradas. Quienes respaldaban la iniciativa, defendían que la difusión pública podría funcionar como un mensaje disuasorio frente al terrorismo.

Sin embargo, defensores de los derechos humanos y personas afectadas por la masacre advirtieron sobre las consecuencias de convertir una ejecución en un espectáculo digital.

La posible revictimización de los sobrevivientes y familiares, el impacto psicológico de las imágenes, así como el riesgo de que la difusión contribuyera a alimentar narrativas extremistas, figuraron entre los argumentos de los defensores.

TLS