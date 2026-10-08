Internacional

¿Quién es Nidal Malik Hasan y Por Qué Estados Unidos Transmitirá su Ejecución en Vivo?

El expsiquiatra militar fue condenado por el ataque de Fort Hood en 2009. Su ejecución por fusilamiento está programada para diciembre

Nidal Malik HasanNidal Malik Hasan tenía el rango de mayor en el Ejército de los Estados Unidos. Foto: AP
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