¿Quién es Nidal Malik Hasan y Por Qué Estados Unidos Transmitirá su Ejecución en Vivo?

El Gobierno de Estados Unidos planea transmitir en vivo la ejecución de Nidal Malik Hasan, un exmayor del Ejército condenado a muerte por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante un ataque armado en la base militar de Fort Hood, Texas, en noviembre de 2009.

El Pentágono confirmó este jueves 8 de octubre de 2026 que la ejecución será transmitida públicamente, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestara su intención de permitir que la población presencie el procedimiento. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado los detalles sobre cómo se realizará la transmisión.

De acuerdo con el Ejército estadounidense, la ejecución está programada para el 3 de diciembre, a las 13:00 horas, tiempo central de Estados Unidos, en Fort Hood, el mismo lugar donde ocurrió el tiroteo. El método previsto es un pelotón de fusilamiento.

¿Pero quién es Nidal Malik Hasan? era un psiquiatra militar y tenía el rango de mayor en el Ejército estadounidense cuando, el 5 de noviembre de 2009, abrió fuego en un centro de procesamiento y preparación de soldados en Fort Hood.

El ataque dejó 13 personas muertas y 32 heridas. Entre las víctimas había integrantes de las fuerzas armadas que se encontraban en las instalaciones antes de un posible despliegue.

Durante el proceso judicial, Hasan reconoció su participación en el tiroteo y sostuvo que había actuado para defender a musulmanes que, según su postura, estaban siendo afectados por las operaciones militares estadounidenses en países musulmanes.

En agosto de 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. Días después, el jurado militar determinó que debía recibir la pena de muerte.

La decisión de hacer pública la ejecución fue impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien argumentó que la población debía conocer las consecuencias de cometer este tipo de delitos.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución el 2 de octubre de 2026, según un comunicado del Ejército estadounidense. Posteriormente, las autoridades militares establecieron la fecha y el lugar del procedimiento.

Si se lleva a cabo en los términos anunciados, sería la primera ejecución de un integrante del servicio militar estadounidense desde 1961 y la primera mediante fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la fecha podría cambiar si se presentan nuevos recursos judiciales. Especialistas en derecho militar han señalado que Hasan podría acudir a tribunales federales civiles para impugnar aspectos de su condena o ejecución.

PT