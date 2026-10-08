EUA Anuncia que Ejecución de Nidal Malik Hasan por Ataque en Fort Hood Se Transmitirá en Vivo

El fusilamiento de Nidal Malik Hasan, autor del tiroteo en Fort Hood que dejó a 13 personas sin vida y a 32 más heridas, será transmitido en directo, anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En declaraciones para el medio Real America's Voice News, el titular del Pentágono dijo que la ejecución de Hasan tendrá lugar en Fort Hood, Texas, el próximo 3 de diciembre a la 1:00 de la tarde, hora central de Estados Unidos.

La ejecución de quien fuera Mayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos está prevista en Fort Hood, la misma instalación militar donde ocurrió el ataque que llevó a Hasan a la pena de muerte, en 2009.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público”, dijo Hegseth.

El caso ha generado controversia, particularmente por el método elegido para cumplir la sentencia, que será a través de un pelotón de fusilamiento, una modalidad que prácticamente ha desaparecido del sistema penal estadounidense.

De ocurrir, esta será la primera ejecución de un integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 1961, cuando el soldado raso John A. Bennett murió en la ahorca en Kansas.

El 5 de noviembre de 2009, el psiquiatra del Ejército estadounidense Nidal Malik Hasan abrió fuego dentro de la base militar de Fort Hood, en Texas, actualmente conocida como Fort Cavazos. El ataque ocurrió en un centro de procesamiento de personal y dejó 13 personas muertas y más de 30 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense.

Hasan, quien era oficial y médico psiquiatra del Ejército, fue reducido y detenido después del tiroteo. Posteriormente, fue acusado de múltiples cargos de asesinato y tentativa de asesinato. En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de los cargos y fue condenado a muerte por su responsabilidad en el ataque.

TLS