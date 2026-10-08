Internacional

EUA Anuncia que Ejecución de Nidal Malik Hasan por Ataque en Fort Hood Se Transmitirá en Vivo

En 2013, el entonces mayor del Ejército de EUA abrió fuego en la estación militar y asesinó a 13 personas

Nidal Malik HasanNidal Malik Hasan. Foto: AP

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