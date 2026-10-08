EUA Emite Alerta para sus Ciudadanos por Tormenta Tropical Simon

Las autoridades estadounidenses alertaron a los ciudadanos que se encuentran en las costas del Pacífico mexicano, debido al acercamiento de la tormenta tropical Simon, la cual se pronostica impacte este fin de semana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de los Asuntos Consulares, pidió estar atentos ante el fortalecimiento y desarrollo del ciclón, el cual se prevé que durante las primeras horas del viernes 9 de octubre se convierta en huracán; sin embargo, será hasta el sábado 10 de octubre cuando sea considerado “huracán mayor”.

“El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha emitido una vigilancia de huracán para todas las áreas costeras desde Manzanillo hasta Punta Mita”, indicó en sus redes sociales.

Asimismo, puntualizó que entre los efectos de Simon se encuentran las lluvias fuertes para estados como Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán. Estas precipitaciones prevalecerán el viernes y el fin de semana.

“Estas lluvias pueden provocar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de lodo, especialmente en áreas de terreno empinado. Las condiciones oceánicas peligrosas pueden resultar en corrientes de resaca mortales y olas gigantes”, explicó a la ciudadanía estadounidense.

Por esta razón, es indispensable evitar entrar al agua o caminar por las playas durante las condiciones peligrosas. “Preste atención a las advertencias de las autoridades locales y siga de cerca las actualizaciones meteorológicas oficiales”, pidieron.

Foto: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que Simon se mantiene como tormenta tropical y continúa muy cerca de las costas de Colima y Jalisco.

Ahora se encuentra a 370 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 555 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Su desplazamiento es hacia el oeste a 9 km/h. En tanto, los vientos máximos sostenidos son de 110 km/h con rachas de 140 km/h.

Debido a que se pronostica que Simon impacte como huracán mayor, en las entidades que podrían ser afectadas se han implementado operativos de seguridad especial, además de limitar actividades en las costas, suspensión de clases y la instalación de albergues para atender a los habitantes de las zonas que están en riesgo.

EPP