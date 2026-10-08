Simon: ¿Cuándo y A Qué Hora Tocará Tierra en México Como Huracán Categoría 4?
El pronóstico señala que Simon continuará su desplazamiento hacia las costas mexicanas
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la trayectoria de Simon que ya es huracán categoría 1 esta noche, sistema que podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 4 y acercarse a las costas de México.
De acuerdo con el pronóstico de Conagua, el fenómeno tendría efectos principalmente en zonas de Colima y Jalisco.
El 9 de octubre, Simon alcanzaría la categoría 3 cuando se ubique a 235 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 225 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.
Para las 6:00 horas del 10 de octubre, el huracán se localizaría a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.
El pronóstico señala que Simon continuará su desplazamiento hacia las costas mexicanas. Para las 6:00 horas del 11 de octubre, alcanzaría la categoría 4 y tocaría tierra a 15 kilómetros al nor-noroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 100 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Posteriormente, el sistema perdería fuerza. A las 6:00 horas del 12 de octubre, ya en tierra, se ubicaría a 80 kilómetros al nor-noroeste de San Blas, Nayarit, y a 80 kilómetros al sur-sureste de Escuinapa, Sinaloa.
Para el 13 de octubre, Simon se debilitaría hasta convertirse en un sistema post-tropical o remanentes sobre Durango, a 215 kilómetros al norte de Mazatlán, Sinaloa.
Un huracán categoría 4 es considerado extremadamente peligroso, con vientos máximos sostenidos de entre 210 y 250 kilómetros por hora, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson.
Entre los posibles daños se encuentran afectaciones generalizadas y severas en estructuras, incluido el colapso parcial o total de techos y muros de viviendas y edificios pequeños.
También pueden registrarse árboles y arbustos arrancados o derribados, con posibles bloqueos de caminos. En zonas costeras y planas podrían presentarse inundaciones graves, erosión importante de playas y daños severos en los niveles inferiores de construcciones cercanas al mar.
Además, los cortes de energía eléctrica y agua podrían prolongarse durante semanas o meses en las zonas más afectadas, lo que podría dejar algunas áreas inhabitables durante periodos prolongados.