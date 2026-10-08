Seguridad

10 Muertos y 16 Heridos tras Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa; Fuerzas Armadas Blindan la Zona

La SSP del estado informó que la situación ya se encuentra bajo control. Familiares derribaron vallas del penal para exigir nombres de las víctimas

Fuerzas Armadas custodiando el Penal de Mazatlán, Sinaloa, luego de riña que dejó 10 muertosFoto: Redes
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