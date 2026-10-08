10 Muertos y 16 Heridos tras Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa; Fuerzas Armadas Blindan la Zona

Una riña al interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de Mazatlán Sinaloa, ha dejado heridos y muertos. El personal penitenciario activo los protocolos para controlar la situación, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) para brindar apoyo en los alrededores del centro ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al sur del puerto.

La secretaría de Seguridad Pública del estado informó que, este 8 de octubre de 2026, se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida 9 personas privadas de la libertad y 1 visita familiar.

En tanto, confirmó que 16 personas internas resultaron heridas, las cuales ya fueron trasladadas para recibir atención prehospitalaria.

Foto: N+

En un mensaje en medios, indicó que, tras los hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro.

También indicó que se dio aviso a la Fiscalía de Sinaloa, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para conocer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que resulten.

Afuera del centro penitenciario se concentraron familiares para pedir información de sus internos. En las inmediaciones del penal al menos dos helicópteros realizan sobrevuelos para apoyar en las tareas de vigilancia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Resumen de Noticias Vespertino: Esto se Sabe de la Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa

Asimismo, se desconoce la identidad de las personas que perdieron la vida, así como el estado de salud de los heridos. Esto ha causado la molestia de decenas de familias, quienes se encontraban en las inmediaciones por ser el día de visita.

Debido a su inconformidad, derribaron las vallas metálicas del penal y lograron ingresar a una parte de las instalaciones para pedir a las autoridades los nombres de las víctimas.

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Para atender a los familiares de las personas privadas de la libertad que fallecieron, el personal de Trabajo Social establece comunicación con ellos y continuará con la atención durante el proceso.

Además, como medida preventiva y para salvaguardar a las personas privadas de la libertad y de sus familias, se suspenden las visitas al Penal de Mazatlán, Sinaloa.

"El resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad", afirmó la SSP Sinaloa.

Alrededor de las 18:20 horas, elementos antimotines salieron del penal de Mazatlán, Sinaloa; el operativo de seguridad continúa en los alrededores.

EPP