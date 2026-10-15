Seguridad

Recuperan Siete Mil Litros de Combustible Robado tras una Persecución en Puebla

La Fiscalía de la República ejecutó una orden de cateo y aseguró un inmueble ubicado en la localidad de Villa Cuauhtémoc de Chignahuapan

Recuperan combustible almacenado en inmueble de Chignahuapan, Puebla.Recuperan combustible almacenado en inmueble de Puebla. Foto: FGR

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Persecución en Puebla lleva al descubrimiento de un almacén ilegal de combustible. Siete mil litros asegurados y un fuerte operativo en marcha.

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