Recuperan Siete Mil Litros de Combustible Robado tras una Persecución en Puebla

Un inmueble utilizado presuntamente para almacenar combustible de procedencia ilícita fue descubierto en el municipio de Chignahuapan, Puebla; autoridades federales aseguraron aproximadamente siete mil litros de hidrocarburo.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Cuauhtémoc, después que policías detectaron una camioneta cuyo conductor intentó evadirlos al salir de un camino de terracería.

Durante la persecución, dos hombres descendieron del vehículo y escaparon hacia un inmueble del que provenía un fuerte olor a combustible.

Esta situación derivó en una investigación y posteriormente en un cateo autorizado por un Juez Federal en el cual participó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, y de la SSPC con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN),

Durante la diligencia, agentes de la Fiscalía General de la República localizaron el hidrocarburo almacenado en distintos recipientes, además de dos vehículos, una motocicleta, tambos, bidones y equipo presuntamente utilizado para manipular el combustible.

El inmueble y los objetos quedaron asegurados como parte de la investigación bajo el cargo de la autoridad competente.

En días recientes, elementos de la Fiscalía General de la República custodiados por la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Tepeaca.

Las acciones tácticas permitieron el aseguramiento de un inmueble utilizado como bodega clandestina para el almacenamiento y trasiego ilícito de gas LP.

En el lugar, las fuerzas de seguridad cercaron el área para dar cumplimiento a una orden de cateo orientada a combatir frontalmente el robo de hidrocarburos en esta zona del estado.

Las fuerzas del orden mantuvieron asegurados a orilla de carretera un total de cinco vehículos: tres camiones tipo torton —en los cuales se investiga si ocultaban algún sistema de tanque o cisterna en su interior— y dos vehículos tipo pipa, todos presuntamente vinculados a actividades de huachicol.

Con información de N+

MCS