Seguridad

Investigan a 17 Policías por Presunto Uso de la Fuerza en Marcha por el Agua en Guadalajara

Las autoridades reconocieron que durante la manifestación se cometieron errores graves y aseguraron que todas las faltas serán sancionadas conforme a la ley

abuso autoridadInvestigan a policías por actos en marcha. Foto: N+

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Errores graves en la marcha por el agua en Guadalajara: 17 policías identificados por presunto uso de la fuerza.

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