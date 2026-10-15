Investigan a 17 Policías por Presunto Uso de la Fuerza en Marcha por el Agua en Guadalajara

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que 17 policías ya fueron identificados por presuntamente hacer uso excesivo de la fuerza durante la manifestación por el agua en Guadalajara.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, detalló que los uniformados fueron identificados mediante el análisis de más de 200 videos. Asimismo, señaló que todos fueron citados ante Asuntos Internos para dar seguimiento a las investigaciones.

En caso de comprobarse su responsabilidad, los policías podrían recibir sanciones que van desde una amonestación hasta la separación de su cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

“No vamos a permitir que esta situación vuelva a suceder”, refirió Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad.

Autoridades también reafirmaron que ninguna falta por parte de los policías quedará sin respuesta y admitió que durante el domingo 11 de octubre, día de la marcha, cometieron graves errores.