Llevan a Dos Policías a Asuntos Internos por Abuso de Autoridad en Manifestación

Dos elementos de la Policía del Estado de Jalisco fueron presentados ante el área de Asuntos Internos, luego de ser señalados por presunto abuso de autoridad durante la manifestación contra la mala calidad del agua en Guadalajara, realizada frente a Casa Jalisco.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que inició una investigación contra ambos oficiales tras revisar videos del enfrentamiento entre policías y civiles, en los que presuntamente se habrían excedido en el uso de la fuerza. Los agentes son los primeros elementos señalados que son sometidos a este procedimiento interno por los hechos ocurridos durante la movilización.

La protesta reunió a ciudadanos que exigieron una solución al problema del agua turbia, con malos olores que llega a sus hogares en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La marcha partió de la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

En las inmediaciones del inmueble se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, quienes utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a parte de los ciudadanos.

Tras los hechos, surgieron señalamientos por presuntos abusos policiales y se pidió revisar la actuación de los uniformados durante el operativo. La investigación interna busca determinar si los dos elementos incurrieron en alguna irregularidad y establecer las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, el inicio del procedimiento no representa una sanción definitiva contra los policías, pues será necesario concluir las investigaciones correspondientes para determinar si hubo abuso de autoridad y qué medidas proceden en cada caso.