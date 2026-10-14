Seguridad

Llevan a Dos Policías a Asuntos Internos por Abuso de Autoridad en Manifestación

Dos de los elementos captados en video agrediendo a ciudadanos ya fueron puestos bajo investigación

Policías Estatales investigados por abuso de autoridad en manifestación.Policías Estatales investigados por abuso de autoridad en manifestación. Foto: N+

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Dos elementos de la Policía del Estado de Jalisco fueron presentados ante asuntos internos tras ser señalados de abuso de autoridad durante la manifestación sobre el agua sucia en Guadalajara

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