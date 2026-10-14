Mujer Incendia la Casa de su Vecina Tras Descubrirla con su Esposo en Tlaquepaque

Una mujer de aproximadamente 30 años, incendió la casa donde vivía la amante de su esposo. Todo ocurrió en la calle Rinconada de las Mercedes, en la colonia Emiliano Zapata, en Tlaquepaque.

De acuerdo con autoridades, la mujer regresaba a su vivienda cuando, al entrar, sorprendió a su marido teniendo intimidad con la vecina. Fue esto lo que desató su furia y, envuelta en celos, roció combustible a la casa de la amante y le prendió fuego.

La mujer, no conforme con haber calcinado diferentes enseres domésticos de la vecina, pidió apoyo de conocidos, quienes terminaron también apedreando el vehículo propiedad de un familiar de la jove, que perdió todos sus muebles por un amor prohibido.

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Las fuertes llamas que consumían la vivienda obligaron a varios reportes al 911, movilizándose bomberos municipales para sofocar el fuego. La finca fue reportada como pérdida total.

Al entrevistarse con la joven afectada, esta narró a policías municipales que, en efecto, la pareja sentimental del hombre con el que pasaba la noche había provocado el incendio porque los sorprendió al interior de su casa en un tema de intimidad.

La mujer causante del incendio escapó del sitio, mientras que familiares que fueron amenazados decidieron pedir una mudanza y dejar la casa abandonada.

El caso fue notificado a un agente del Ministerio Público, quien se encargará de continuar con las investigaciones. Afortunadamente, no hubo lesionados y todo quedó tanto en pérdidas materiales como en una pareja ahora al punto del divorcio.