Seguridad

Mujer Incendia la Casa de su Vecina Tras Descubrirla con su Esposo en Tlaquepaque

En el hecho también dañaron un auto, ya que le arrojaron piedras. La responsable huyó

Incendio en TlaquepaqueEl fuego consumió varios enseres. Foto: N+

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En Tlaquepaque, una mujer incendia la casa de la amante de su esposo tras descubrirlos juntos. Las llamas consumieron todo.

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