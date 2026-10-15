Medio Ambiente

Clausuran Fundidora de Metales por Presunto Daño al Medio Ambiente en Tlaxcala

El establecimiento del municipio de San Pablo del Monte no contaba con la licencia correspondiente para poder derretir la chatarra de hierro

Clausura Fundidora Metales Daño Medio Ambiente Colonia San Nicolás San Pablo del Monte TlaxcalaLa clausura se realizó en la colonia San Nicolás del municipio de San Pablo del Monte. Foto: X @PROFEPA_Mx

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Profepa actúa en San Pablo del Monte: clausura fundidora de metales por daño ambiental. Conoce las irregularidades detectadas y las acciones correctivas.

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