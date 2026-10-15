Clausuran Fundidora de Metales por Presunto Daño al Medio Ambiente en Tlaxcala

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso la clausura parcial temporal a una fundidora de metales y a una unidad de inspección de emisiones contaminantes vehiculares, ambas ubicadas en el municipio de San Pablo del Monte, tras detectar irregularidades durante visitas de inspección realizadas el 6 de octubre.

En atención a una denuncia ciudadana sobre la emisión de humo denso, gases, malos olores y polvo metálico, así como ruido excesivo y presunto manejo inadecuado de residuos peligrosos, personal de la Profepa realizó una visita de inspección a una fundidora ubicada en la colonia San Nicolás, en San Pablo del Monte.

Durante la diligencia se constató que el establecimiento cuenta con un horno para la fundición de chatarra de hierro. Asimismo, se detectó que no contaba con la licencia de funcionamiento, con sistemas para captar las emisiones contaminantes generadas durante el proceso, con bitácoras de operación y mantenimiento ni estudios de emisiones a la atmósfera, entre otros elementos requeridos para verificar y controlar sus emisiones.

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La Profepa impuso la clausura parcial temporal del establecimiento y le ordenó medidas correctivas para que instale sistemas de captación y conducción de emisiones, habilite los puertos y la plataforma necesarios para realizar su muestreo y obtenga la licencia de funcionamiento o licencia ambiental única correspondiente.

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En un segundo caso, derivado de una denuncia recibida, la Profepa visitó una unidad de inspección de emisiones contaminantes vehiculares ubicada también en San Pablo del Monte. La denuncia señalaba presuntas irregularidades en la prestación del servicio, la falta de acreditación y aprobación oficial para operar de la unidad de inspección.

El personal inspector constató que el establecimiento realizaba pruebas para evaluar las emisiones contaminantes de vehículos automotores mediante los métodos de Sistema de Diagnóstico a Bordo, prueba dinámica y prueba estática. Sin embargo, se detectó que no contaba con la acreditación emitida por un organismo de acreditación, ni con la aprobación de la Profepa para operar como unidad de inspección vehicular conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.

Por este motivo, la Procuraduría impuso la clausura parcial temporal del establecimiento y ordenó a la empresa, presentar la acreditación correspondiente y la aprobación de la Profepa, para aplicar los métodos de prueba previstos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-167-SEMARNAT-2017 y NOM-047-SEMARNAT-2014.

En ambos casos, la Profepa iniciará los procedimientos administrativos respectivos y emitirá los acuerdos correspondientes para ratificar las medidas de seguridad impuestas y reiterar las medidas correctivas que deberán cumplirse para solicitar el retiro de las clausuras parciales temporales.

Con información de N+

GMAZ