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LaLiga Denuncia el Cántico ‘Vinicius Es un Imbécil’ e Insultos Contra la Selección de España

La asociación deportiva indicó que el insulto dirigido al delantero brasileño del Real Madrid fue realizado por la afición de la Real Sociedad

Vinicius Jr durante el entrenamiento del Real MadridEl delantero Vinicius Jr, durante el entrenamiento del Real Madrid. Foto: EFE | Archivo

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Insultos en el fútbol: LaLiga reporta cánticos contra Vinicius y la selección española. La lucha contra la violencia en los estadios sigue siendo crucial.

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