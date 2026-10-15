Política

Sheinbaum Anuncia que se Reforzará Seguridad en Morelos: Solo Hay Mil Policías Estatales

La Presidenta indicó que, tras la detención del alcalde de Cuautla, se puso en marcha un plan especial para atender las necesidades de la población

Fortalecen Seguridad en la Carretera Cuautla-Cuarnavaca.Fortalecen Seguridad en la Carretera Cuautla-Cuarnavaca. Foto: Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla

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Claudia Sheinbaum anuncia plan para reforzar seguridad en Morelos tras detención del alcalde de Cuautla.

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