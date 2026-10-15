Sheinbaum Anuncia que se Reforzará Seguridad en Morelos: Solo Hay Mil Policías Estatales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno trabaja en un plan para reforzar la seguridad en Morelos, con énfasis en delitos como el robo y la extorsión, así como en la identificación de generadores de violencia vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que pidió a las autoridades estatales y federales presentar, en un mes, una propuesta que detalle las acciones necesarias, los recursos requeridos y las aportaciones que corresponderán a cada nivel de gobierno.

Sheinbaum señaló que la estrategia contempla la participación de la Fiscalía, las corporaciones de seguridad estatales y las fuerzas federales, además de acciones de proximidad con la población y un equipo especializado para identificar a quienes generan violencia en la entidad.

La presidenta indicó que, tras la detención del presidente municipal de Cuautla, se puso en marcha un plan especial para atender distintos delitos y las necesidades de la población.

Explicó que José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permanece en el municipio para dar seguimiento a las acciones, prácticamente de tiempo completo. Sin embargo, aclaró que Cuautla no es la única localidad de Morelos que enfrenta problemas de inseguridad.

La mandataria también se refirió a la situación relacionada con la liberación de una persona, al señalar que el caso se enmarca en las acciones para reforzar la seguridad en el estado.

Sheinbaum destacó que en Morelos se han registrado disminuciones en los homicidios y reconoció el trabajo del secretario de Seguridad estatal. No obstante, señaló que el robo y la extorsión continúan entre los delitos que requieren atención.

Sobre la extorsión, explicó que ya se implementó un plan que contempla espacios seguros para presentar denuncias y que, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, ha derivado en diversas detenciones.

La presidenta agregó que solicitó una nueva reunión dentro de un mes para revisar los avances, definir los recursos necesarios y coordinar las acciones entre los gobiernos federal y estatal.