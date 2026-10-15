Bloqueo en Circuito Interior Hoy: Alternativas Viales por Protesta de Comerciantes

La circulación en Circuito Interior presenta afectaciones este jueves debido a una protesta de comerciantes en el cruce con la calle Nezahualpilli, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los manifestantes provenientes de la colonia Anáhuac denuncian que han sido retirados de los sitios donde habitualmente trabajan y señalan presuntas irregularidades en los operativos contra el comercio ambulante.

Ante esta situación, solicitan establecer una mesa de diálogo con las autoridades para alcanzar acuerdos que les permitan continuar con sus actividades comerciales.

Los comerciantes durante la manifestación permitieron el paso de vehículos por un carril.

Los automovilistas que se dirigen hacia el sur pueden considerar como alternativa salir hacia Rivera de San Cosme y continuar por calles de las colonias Tlaxpana o San Rafael.

Posteriormente, pueden buscar la incorporación a Marina Nacional para retomar Circuito Interior y continuar su recorrido.

Alrededor de las 11:15 horas, la circulación comenzó a mejorar luego de que los comerciantes que mantenían el bloqueo comenzaron a retirarse.

FBPT