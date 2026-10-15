Movilidad

Bloqueo en Circuito Interior Hoy: Alternativas Viales por Protesta de Comerciantes

Los inconformes exigen una mesa de diálogo ante los retiros de puestos ambulantes

Bloqueo de comerciantes
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Cierre en Circuito Interior Hoy 15 de Octubre 2026: ¿Qué Pasó en Protesta de Comerciantes? Alternativas Viales | N+