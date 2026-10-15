Seguridad

Catean Siete Domicilios de Manera Simultánea en Ciudad Juárez

El operativo es encabezado por agentes de la AEI e incluye siete cateos en distintos inmuebles de la Ciudad relacionados con delitos de alto impacto

Despliegan operativo de seguridadDespliegan operativo de seguridad. Foto: N+

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Operativo simultáneo en Ciudad Juárez: siete cateos por delitos de alto impacto. Autoridades aún no revelan resultados.

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