Catean Siete Domicilios de Manera Simultánea en Ciudad Juárez

Desde la mañana de este jueves, personal de distintas corporaciones de seguridad se reunió al exterior de una plaza comercial ubicada sobre el eje vial Juan Gabriel y la Av. Sanders, como parte de un operativo en el que se contemplan siete cateos en distintos puntos de Ciudad Juárez, relacionados con delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las intervenciones se llevarían a cabo de manera simultánea. Uno de los primeros cateos se realizó en el cruce de las calles Mavi e Isla Caledonia, en la colonia Guadalajara.

Hasta ese sitio arribaron elementos de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se informó que, a unas cuadras de ese lugar, se llevaba a cabo un segundo cateo en un domicilio relacionado con investigaciones por homicidio. Estas indagatorias son encabezadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los resultados de estas intervenciones, por lo que se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles.