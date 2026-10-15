Alberto Carlos ’N’ Pasará 15 Años en Prisión por Intento de Feminicidio en Irapuato

Un hombre identificado como Alberto Carlos “N” fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Esto después de amenazar de muerte y asfixiar a una mujer en un domicilio de Irapuato, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2022, cuando el ahora sentenciado se encontraba con la víctima dentro de un inmueble.

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En ese lugar, Alberto la amenazó de muerte y la tomó del cuello hasta que perdió el conocimiento durante algunos segundos. Cuando logró recuperarse la mujer consiguió apartarlo.

Alberto Carlos “N” también deberá pagar la reparación del daño material y moral en favor de la víctima.