Seguridad

Alberto Carlos ’N’ Pasará 15 Años en Prisión por Intento de Feminicidio en Irapuato

Los hechos se presentaron el pasado 18 de mayo del año 2022, cuando el sentenciado estaba en la casa de la víctima

Alberto Carlos ’N’ Pasará 15 Años en Prisión por Intento de Feminicidio en Irapuato.Alberto Carlos ’N’ Pasará 15 Años en Prisión por Intento de Feminicidio en Irapuato. Foto: N+

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El culpable también deberá pagar la reparación del daño material y moral en favor de la víctima.

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