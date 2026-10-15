Seguridad

Mujer Detenida tras Cateo en Vivienda del Poblado La Laguna Colorada de Culiacán

Otra femenina fue detenida sin embargo fue liberada más tarde tras un forcejeo entre los agentes federales, familiares y vecinos del sector

Mujer Detenida tras Cateo en Vivienda del Poblado La Laguna Colorada de CuliacánMujer Detenida tras Cateo en Vivienda del Poblado La Laguna Colorada de Culiacán. Foto: N+

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