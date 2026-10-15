Mujer Detenida tras Cateo en Vivienda del Poblado La Laguna Colorada de Culiacán

Una mujer identificada como Carlota, de entre 40 y 45 años, fue detenida durante un cateo realizado por fuerzas federales la madrugada de este jueves 15 de octubre en una vivienda del poblado La Laguna Colorada, al sur de Culiacán.

El operativo inició alrededor de las 3:30 horas en un inmueble ubicado junto a la carretera México 15 libre, en el tramo Culiacán-Mazatlán, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Durante las diligencias se reportó la presencia de tres mujeres, incluida una menor de edad. De manera preliminar, se informó que dos mujeres adultas fueron detenidas; sin embargo, alrededor de las 8:00 horas, una de ellas quedó en libertad luego de un forcejeo entre los agentes federales y familiares y vecinos del sector.

En medio de los momentos de tensión, un periodista fue agredido por elementos de seguridad, según el reporte sobre lo ocurrido en el lugar.

El operativo generó inconformidad entre habitantes de la comunidad, quienes también señalaron presuntas irregularidades durante las revisiones de los inmuebles. Medios locales reportaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acudió al sitio tras recibir solicitudes de intervención.

La mujer detenida fue trasladada ante las autoridades correspondientes. Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado oficialmente el objeto o sustancia que habría sido localizado durante el cateo.