Accidentes

Rescatan a Conductor Atrapado tras Choque entre Autobús y Tráiler en Veracruz

El operador fue liberado de la unidad por cuerpos de emergencia y llevado a un hospital debido a la gravedad de sus heridas

Conductor de autobús rescatado tras choque en CosoleacaqueConductor de autobús rescatado tras choque en Cosoleacaque. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conductor de autobús gravemente herido tras colisión con tráiler en Cosoleacaque. Fue rescatado por elementos de Protección Civil, el tráfico se vio afectado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Rescatan a Conductor Prensado tras Choque de Autobús y Tráiler en Veracruz | N+