Rescatan a Conductor Atrapado tras Choque entre Autobús y Tráiler en Veracruz

El conductor de un autobús quedó atrapado y con lesiones de gravedad, luego de impactarse contra la parte posterior de un tractocamión tipo madrina, a la altura de la colonia Veracruz, en la autopista Cosoleacaque - Nuevo Teapa en la zona sur de la entidad veracruzana.

Se presume que el operador del autobús con número económico 2213, chocó contra la estructura del tráiler que se encontraba estacionado sobre el acotamiento en la vía de comunicación.

Hasta el momento se desconoce como se originó el accidente, pero se mantienen las investigaciones para esclarecer este siniestro.

Se informó que el operador fue atendido por elementos de Protección Civil de Cosoleacaque, y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) quienes lograron liberarlo del vehículo, para posteriormente trasladarlo a un hospital. El tráfico vehicular sufrió afectaciones en este tramo carretero.