Accidentes

Mujer Muere tras Caer del Balcón de un Bar en el Centro de Córdoba en Veracruz

Los primeros reportes apuntan a una caída desde varios metros de altura, aunque las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento continúan bajo investigación

Bar donde murió una mujer tras caer de un balcón en CórdobaBar donde murió una mujer tras caer de un balcón en Córdoba. Foto: N+

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En Córdoba, una mujer de 30 años murió tras caer del balcón de un bar. Las circunstancias del fallecimiento aún son investigadas

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