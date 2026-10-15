Mujer Muere tras Caer del Balcón de un Bar en el Centro de Córdoba en Veracruz

Una mujer de aproximadamente 30 años perdió la vida, luego de presuntamente caer desde el balcón de un conocido bar ubicado en el cruce de la avenida 3 y calle 1, en el Centro Histórico de Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente había sido vista deambulando por las calles de la ciudad.Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se informó que la mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza, presuntamente provocado por la caída desde varios metros de altura.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas, por lo que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades. En el acceso principal del establecimiento no se observaban sellos de clausura ni acordonamiento.