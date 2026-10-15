Accidentes

Explosión por Presunta Acumulación de Gas en Panadería Deja Dos Heridos en Tijuana, BC

Una persona fue trasladada al hospital con lesiones de gravedad, mientras Bomberos evalúa los riesgos en el inmueble

Explosión por Presunta Acumulación de Gas en Panadería Deja Dos Heridos en Tijuana, BCExplosión por Presunta Acumulación de Gas en Panadería Deja Dos Heridos en Tijuana, BC | Foto: Bomberos de Tijuana

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