Explosión por Presunta Acumulación de Gas en Panadería Deja Dos Heridos en Tijuana, BC

Una explosión al interior de una panadería industrial dejó dos hombres lesionados en la colonia Chapultepec California, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió la mañana de este jueves 15 de octubre, en un inmueble ubicado sobre la avenida Baja California, donde presuntamente se acumuló gas mientras se realizaban maniobras en un horno.

Uno de los lesionados presentó quemaduras de primer y segundo grado, mientras que el segundo sufrió heridas de gravedad, por lo que fue clasificado como prioridad roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar los riesgos dentro del inmueble. Asimismo, personal especializado en investigación de incendios realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del incidente.

La información se mantiene como preliminar y las causas de la explosión deberán ser confirmadas por las autoridades.

APG