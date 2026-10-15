Sociedad

Preparan Desalojo de Asentamientos Irregulares en Arroyos de Baja California

Autoridades estatales y municipales buscan identificar zonas vulnerables, censar construcciones y ofrecer alternativas de reubicación a familias

Preparan Desalojo de Asentamientos Irregulares en Arroyos de Baja CaliforniaPreparan Desalojo de Asentamientos Irregulares en Arroyos de Baja California | Foto: N+

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