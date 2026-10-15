Hombre Recibe Siete Años de Prisión por Extorsión a Familiar en Coatzacoalcos

La Fiscalía general del estado a través de la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión, logró sentencia condenatoria de siete años de prisión en contra de Jesús Alberto ’N’, declarado por el órgano jurisdiccional responsable del delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio oral 112/2024, los hechos se registraron en el mes de octubre del 2025 en la colonia Emiliano Zapata de Coatzacoalcos, cuando el ahora sentenciado arribó al estacionamiento de la víctima con quien tiene un parentesco familiar y le exigió un pago por concepto de cobro de piso y de no hacerlo haría daño a sus familiares.

Cabe señalar que al momento de encontrarse dentro del lugar realizando el cobro, la pareja de la víctima salió del sitio y solicitó auxilio de los policías preventivos, motivo por el cual fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos del sentenciado.