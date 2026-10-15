Seguridad

Hombre Recibe Siete Años de Prisión por Extorsión a Familiar en Coatzacoalcos

De acuerdo con los datos, el ahora responsable arribó al estacionamiento de la víctima y le exigió un pago por concepto de cobro de piso

Le dan siete años por extorsión a hombre al sur de Veracruz.Le dan siete años por extorsión a hombre al sur de Veracruz. Foto: FGE

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Condenado a siete años por extorsión agravada en Coatzacoalcos. Jesús Alberto 'N' exigió cobro de piso a un familiar. La justicia actuó rápido.

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