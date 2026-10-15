¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Este Nivel de Agua Tienen sus Presas tras Lluvias

El Sistema Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Al ser una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México, en N+ te informamos todos los días cuál es su nivel, especialmente ahora en la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Y es que las precipitaciones recientes han favorecido a este sistema que se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX, según datos oficiales.

En este mes de octubre, el Cutzamala mantiene un nivel superior al 92%, de acuerdo con el reporte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable.

¿Cómo está el Cutzamala hoy?

Las instancias dieron a conocer este martes cuál es el nivel general y de las tres principales presas que conforman el Cutzamala, con corte al 13 de octubre.

Actualmente, todo el sistema almacena 722.648 millones de metros cúbicos de agua, gracias a las lluvias que se han registrado las últimas semanas. Mientras que las presas se encuentran de la siguiente manera:

Villa Victoria: Está al 86.10% de su capacidad, al registrar 159.920 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 93.40% de su capacidad, al registrar 368.366 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 96.03% de su capacidad, al registrar 194.362 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 722.648 que tiene actualmente corresponden al 92.35% del almacenamiento.

¿Cómo se integra el Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB