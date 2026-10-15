Medio Ambiente

¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Este Nivel de Agua Tienen sus Presas tras Lluvias

Autoridades informan cuánta agua tiene el complejo hídrico, una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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