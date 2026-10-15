Seguridad

Roban Tráiler con 250 Sillas de Ruedas para Niños con Discapacidad en Puebla

El operador fue localizado después del asalto, pero el tráiler y el equipamiento especializado siguen sin aparecer

El equipo era transportado a Orizaba donde se iba a distribuir a más de 200 familias.El equipo era transportado a Orizaba donde se iba a distribuir a más de 200 familias. Foto: Alberto Tejeda

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Desaparecen sillas de ruedas para niños en Puebla. El tráiler fue asaltado en la autopista con destino a Orizaba y aún no aparece.

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