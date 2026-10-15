Roban Tráiler con 250 Sillas de Ruedas para Niños con Discapacidad en Puebla

El robo de una unidad de carga con 250 equipos de movilidad destinados a niñas y niños con discapacidad se registró en territorio poblano. El operador fue localizado, pero el tráiler y el equipamiento especializado siguen sin aparecer.

Son sillas de ruedas especializadas, adquiridas mediante una subvención del club rotario y adaptadas a las necesidades de cada beneficiario. Los apoyos debían entregarse esta semana, pero este hecho terminó con las ilusiones de más de 200 niños.

María Eugenia Valiente Vigil, Directora del Club Rotario de Orizaba, explicó que que las sillas venían de Morelos hacia Orizaba para su distribución programada los días 13, 14, 15 y 16.

El operador fue sometido durante el robo de la unidad. Foto: Alberto Tejeda

Esto sucedió en la Autopista Puebla-Orizaba. El operador manifiesta que se detiene a comer y al subirse al tráiler lo alcanzan tres personas lo encañonan y encapuchan mientras era despojado de la unidad, que fue prestada como gesto de solidaridad para el traslado de las sillas.

A cuatro días del asalto, la unidad y la carga continúan sin aparecer, pese a que hay denuncias ante la fiscalía general del estado y notificación del delito ante la Guardia Nacional (GN).

El caso vuelve a poner en evidencia los robos al transporte en Puebla, particularmente en la autopista hacia Orizaba en Veracruz, donde los delincuentes no solo se apoderan de mercancías.

Con información de Jorge Cea

JAPR