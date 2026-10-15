Localizan Toma Clandestina y Depósito con 25 Mil Litros de Huachicol en Salamanca

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con la Guardia Nacional y Policías de Salamanca, lograron encontrar una toma clandestina y un depósito con miles de litros de huachicol.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando el personal de la FSPE sobre un camino de terracería hacia la comunidad Olivos de Callejones, cuando detectaron un fuerte olor a combustible.

Esto provocó que implementaran un operativo en la zona, mientras llegaban más refuerzos a la zona para resguardar el área y comenzar con una inspección, la cual los llevó a encontrar una toma clandestina.

A pocos metros también encontraron un depósito en el cual había alrededor de 25 mil litros de huachicol, por lo que acordonaron la zona en espera del personal de Seguridad de Pemex.

El combustible, el contenedor y el sitio de la toma clandestina quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Irapuato, para continuar con las investigaciones.