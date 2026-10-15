Seguridad

Localizan Toma Clandestina y Depósito con 25 Mil Litros de Huachicol en Salamanca

El fuerte olor a combustible ayudó a los elementos a encontrar el lugar

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad.Foto: @FSPE

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Localizan toma clandestina y 25 mil litros de huachicol. El olor a combustible fue clave para el descubrimiento

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