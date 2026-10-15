CAMe Confirma Hoy No Circula Viernes 16 de Octubre: Qué Autos y Placas Descansan en CDMX-Edomex

Llegamos al cierre de una semana más y ya está confirmado cómo va a aplicar el programa Hoy No Circula para el día de mañana viernes 16 de octubre 2026 en CDMX y municipios del Edomex, por eso acá te decimos qué autos y placas tienen prohibido salir en el Valle de México por restricción.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ya tiene bien definido el Hoy No Circula 16 de octubre, aunque constantemente surge la duda de si se activa la Contingencia Ambiental, dada la mala calidad del aire en Ciudad de México y el Estado de México.

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¿Hay Contingencia Ambiental el día de hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Aún así, de momento las autoridades no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que durante el tercer viernes del mes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del 16 de octubre 2026.

Hoy No Circula 16 de octubre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 16 de octubre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante este viernes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

Autos con terminación de placas 9 y 0 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula viernes 16 de octubre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

Recuerda que el programa de restricción vehicular de la CAMe opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Edomex:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

AO