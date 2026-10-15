Movilidad

CAMe Confirma Hoy No Circula Viernes 16 de Octubre: Qué Autos y Placas Descansan en CDMX-Edomex

Checa qué carros y engomados no circulan mañana en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular

CAMe Hoy No Circula viernes 16 de octubre 2026 autos y placas con restricción en CDMX y EdomexEl Hoy No Circula aplica este viernes 16 de octubre de manera normal. Foto: Cuartoscuro
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