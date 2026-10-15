Accidentes

Tráiler Termina Destrozado por Accidente en la Autopista Arco Norte

Usuarios reportan reducción de carriles a la altura de Apaxco con dirección a San Martín Texmelucan

Al sitio acudió Cruz Roja y Guardia Nacional.Al sitio acudió Cruz Roja y Guardia Nacional. Foto: GN

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tráiler accidentado provoca cierre en la autopista Arco Norte. La circulación está reducida cerca de la caseta de Apaxco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tráiler Termina Destrozado por Accidente en la Autopista Arco Norte | N+