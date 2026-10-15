Tráiler Termina Destrozado por Accidente en la Autopista Arco Norte

En el estado de Hidalgo se registra cierre parcial de circulación por fuerte accidente con un tráiler involucrado sobre la autopista Arco Norte, cerca de la caseta de Apaxco.

De acuerdo con el informa de Guardia Nacional división carreteras (GN) el percnce ocurrió cerca del kilómetro 100+700 de la autopista Libramiento Arco Norte con dirección a Puebla.

Debido al percance, fue necesario cerrar de manera parcial el paso a la circulación de vehículos. De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia que la unidad de carga volcó y salió del camino hacia el camellón.

La velocidad y el peso de la unidad causaron que prácticamente terminara destrozada tanto la caja como la cabina del tráiler. Al lugar arribaron rescatistas de la Cruz Roja Mexicana para el auxilio de personas lesionadas.

Se recomienda circular con precaución en la zona y atender las indicaciones viales durante los trabajos para el retiro de la unidad siniestrada.

Con información de N+

JAPR