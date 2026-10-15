Muere Enfermero del IMSS tras Accidente Vial en Piedras Negras, Coahuila
El hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se impactó contra la base de concreto de un semáforo
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El hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se impactó contra la base de concreto de un semáforo
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Armando González, de 42 años, enfermero del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), falleció luego de permanecer en terapia intensiva debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico.
El percance ocurrió en el cruce del libramiento Manuel Pérez Treviño y la avenida Martínez, en Piedras Negras, Coahuila, donde el vehículo que conducía impactó contra la base de concreto de un semáforo.
A consecuencia del choque, el trabajador de la salud resultó gravemente lesionado, por lo que requirió atención médica especializada y permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida.
El fallecimiento de Armando se suma a las consecuencias fatales de los accidentes viales registrados en Piedras Negras. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance.