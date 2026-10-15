Accidentes

Muere Enfermero del IMSS tras Accidente Vial en Piedras Negras, Coahuila

El hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se impactó contra la base de concreto de un semáforo

Muere Enfermero del IMSS tras Accidente Vial en Piedras Negras, CoahuilaEl enfermero murió debido a las graves lesiones que sufrió tras un accidente en Piedras Negras. Foto: Archivo N+

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