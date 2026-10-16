¿Qué Piden para Recoger la Canasta Alimentaria del 18 al 23 de Octubre 2026? Documentos

Alimentación para el Bienestar mantiene un nuevo periodo de entrega de la Canasta Alimentaria en Octubre 2026. Y si eres beneficiario, en N+ te decimos qué documentos te piden en la entrega de este apoyo bienestar del 18 al 23 de octubre.

Este programa de la Secretaría del Bienestar está destinado a mujeres de 50 a 64 años que viven en condición de pobreza.

Dado que el programa reparte Canastas Alimentarias en los distintos municipios del Estado de México, en una nota previa ya te adelantamos dónde están los módulos de entrega para esta semana.

No es el único programa que entrega apoyos de este tipo a las familias, en Cuautitlán está activa la Despensa Humanista.

¿Qué piden para recoger la Canasta Alimentaria del 18 al 23 de Octubre 2026?

Los Centros de Distribución (CEDIS) de la Secretaría del Bienestar correspondientes a cada municipio comunican las fechas en las que realizan las entregas de estos apoyos.

Tal como ocurre con otros programas, las fechas están ligadas a la inicial del primer apellido de los beneficiarios. De hecho, en una nota previa ya te adelantamos a quiénes les tocó recoger su Canasta Alimentaria la semana del 13 al 17 de octubre de 2026.

De acuerdo con información compartida por los CEDIS, entre los documentos que debes presentar para obtener este beneficio están:

Identificación original vigente y con dirección del municipio (credencial del INE).

Copia por ambos lados de tu credencial del INE (tamaño normal).

Talón de entrega de documentos o papeleta de entregas pasadas.

¿Dónde entregan la Canasta de Alimentación para el Bienestar del 18 al 23 de octubre?

Dado que cada municipio da a conocer las fechas de entrega de la Canasta Alimentaria a sus beneficiarios, debes de estar pendiente de la comunicación del CEDIS de tu entidad y la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

A continuación hallarás enlistados algunos municipios donde se ha informado que se entregarán Canastas del 18 al 23 de Octubre 2026. El horario de atención depende de cada CEDIS.

CEDIS 140, 121 y 142 de Tlalnepantla:

19 al 24 de octubre: apellidos que inicien con las letras C-F.

CEDIS 201 de Chimalhuacán

17 y 19 de octubre: apellidos que inicien con la letra C.

CEDIS Tlalpizahuac

17 y 19 de octubre: apellidos que inicien con la letra C.

20 y 21 de octubre: apellidos que inicien con la letra D,E.F.

17 y 19 de octubre: apellidos que inicien con la letra C.

22 y 23 de octubre: apellidos que inician con la letra G.

CEDIS 042 de Ixtapaluca

17 y 19 de octubre: apellidos que inicien con la letra C.

20 y 21 de octubre: apellidos que inicien con la letra D,E.F.

17 y 19 de octubre: apellidos que inicien con la letra C.

22 y 23 de octubre: apellidos que inician con la letra G.

CEDIS 154 de Valle de Chalco