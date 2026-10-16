Programas sociales

¿Qué Piden para Recoger la Canasta Alimentaria del 18 al 23 de Octubre 2026? Documentos

Mujeres de 50 a 64 años registradas en el programa Alimentación para el Bienestar recibirán el apoyo económico del bimestre septiembre-octubre.

Cajas con Despensa de Canasta Alimentaria 2026.En octubre 2026 habrá un nuevo periodo de entrega del programa Canasta Alimentaria Bienestar, conoce qué debes llevar. Foto: Facebook Secretaría del Bienestar del Estado de México.

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Alimentación para el Bienestar: ¿Qué Documentos Piden para Recoger la Canasta del 18 al 23 de Octubre 2026? | N+