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Trabajadores del IMSS Anuncian Bloqueos en la México-Pachuca Este Viernes

Empleados del sector salud del Seguro Social advierten que seguirán sus manifestaciones hasta que sean atendidas sus demandas

Bloqueos IMSS México-PachucaCuartoscuro
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Bloqueo del IMSS Hoy 16 de Octubre: Trabajadores Van a Cerrar la Carretera México-Pachuca ¿A Qué Hora? | N+