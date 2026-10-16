Trabajadores del IMSS Anuncian Bloqueos en la México-Pachuca Este Viernes

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social advierten que este viernes 16 de octubre bloquearán la México-Pachuca, como parte de su jornada de protestas. Advierten que no dejarán de manifestarse hasta que las autoridades cumplan sus demandas, entre ellas, mejora salarial del 10%.

"Se va a cerrar la México-Pachuca, a seguir con los cortes", advirtió un empleado que encabeza las protestas. El bloqueo se llevará a cabo a partir de la 8:00 de la mañana, a la altura del Hospital del IMSS número 200 de Tecámac.

El amago de bloquear una de las principales autopistas que unen al Estado de México con la CDMX, se da mientras el director general del IMSS, Zoé Robledo, convocó a una mesa de negociación al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para plantear nuevas propuestas salariales.

Vinicio Martínez, jubilado de movimiento disidente, exigió que el aumento del 10% sea al sueldo tabular, "¿por qué al sueldo tabular? Porque para los trabajadores de nueva contratación no se toman las prestaciones en cuenta para cálculo de una pensión, sino el sueldo tabular y el sueldo tabular es pobre, tenemos 32 años de retraso en aumento del sueldo tabular y no lo vamos a aceptar”.

En tanto, Rafael Soto, otro trabajador convocó para el próximo 21 de octubre a una movilización. “En este momento convocamos a una movilización para el miércoles 21, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional".

Las demandas de los trabajadores del IMSS son: