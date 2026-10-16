Seguridad

Asesinan a Balazos a Tres Hombres en la Calle en Barrio Nuevo en Silao, Guanajuato

Las víctimas se encontraban platicando cuando motociclistas les dispararon

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional.Foto: N+

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Tres hombres fueron asesinados a tiros en Silao mientras platicaban. La policía busca a los responsables.

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