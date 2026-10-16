Asesinan a Balazos a Tres Hombres en la Calle en Barrio Nuevo en Silao, Guanajuato

Minutos después de las 2 de la tarde, se reportó en el municipio de Silao, Guanajuato, el asesinato a balazos de tres hombres que se encontraban al parecer platicando en calles de Barrio Nuevo.

Fueron vecinos de la zona, quienes al escuchar las detonaciones de arma de fuego, salieron y vieron sobre el suelo a tres hombres gravemente heridos por los balazos, por lo que llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron los policías municipales en compañía de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes de inmediato resguardaron la zona y trataron de dar con los responsables del ataque.

A los pocos minutos, paramédicos también hicieron su arribo, pero desafortunadamente, solo confirmaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía y a la Semefo.

Es importante destacar que a penas hace unos días, también en Silao se llevó a cabo el asesinato de tres personas más en dos hechos diferentes.