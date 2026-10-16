Seguridad

Alumna Presuntamente Lleva Cuchillos a Primaria en Torreón, Coahuila

Los padres de familia denunciaron a los profesores del plantel por no activar los protocolos de seguridad correspondientes

Alumna Presuntamente Lleva Cuchillos a Primaria en Torreón, CoahuilaLa alumna presuntamente llevó a su escuela dos cuchillos, uno de ellos de aproximadamente 30 centímetros. Foto: N+

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