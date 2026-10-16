Alumna Presuntamente Lleva Cuchillos a Primaria en Torreón, Coahuila

Padres de familia de la escuela Primaria Presidente Francisco I. Madero, ubicada en el ejido El Águila de Torreón, denunciaron que una alumna presuntamente llevó dos cuchillos al plantel, situación que generó preocupación entre la comunidad escolar. Además, señalaron que los directivos no habrían activado los protocolos de seguridad correspondientes.

De acuerdo con los testimonios, los objetos fueron encontrados por una maestra y el caso se compartió posteriormente en redes sociales. Según lo referido por los entrevistados, uno de los cuchillos medía aproximadamente 30 centímetros, mientras que la menor presuntamente habría señalado que llevaba ambos para defensa personal.

Los inconformes aseguraron que no sería el primer incidente relacionado con amenazas mediante objetos punzocortantes dentro del entorno escolar, por lo que cuestionaron la falta de medidas preventivas y la actuación de los directivos ante este tipo de situaciones.

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Ante estos hechos, solicitaron la intervención de las autoridades educativas para que se revise lo ocurrido y se apliquen los protocolos de seguridad necesarios para proteger a los estudiantes. Asimismo, pidieron que se atienda el problema antes de que se registre un incidente que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar