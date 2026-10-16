Sociedad

Estudiantes Siembran Más de 15 Mil Flores de Cempasúchil en Saltillo, Coahuila

Los alumnos venderán las macetas para cubrir sus actividades escolares y su graduación

Estudiantes Siembran Más de 15 Mil Flores de Cempasúchil en Saltillo, CoahuilaLa flor de cempasúchil es considerada como una guía espiritual para las almas. Foto: N+

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