Con el objetivo de aprender sobre horticultura y contribuir a la preservación de las tradiciones mexicanas, 25 estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) sembraron más de 15 mil plantas de cempasúchil, una de las flores más representativas de las celebraciones del Día de Muertos.

Conocida también como la flor de los muertos, el cempasúchil destaca por sus tonos amarillos y naranjas, así como por su aroma, características que, de acuerdo con la tradición mexicana, ayudan a guiar a las almas de los seres queridos en su camino de regreso a casa durante estas fechas.

Desde la época prehispánica, esta flor ha estado relacionada con los rituales dedicados a los difuntos. Los antiguos mexicas asociaban sus colores intensos con los rayos del sol, por lo que se convirtió en un símbolo de luz y vida que permanece presente en los altares y ofrendas del 1 y 2 de noviembre.

Además de adquirir conocimientos sobre el cultivo y cuidado de las plantas, los estudiantes de horticultura ponen a la venta las macetas de cempasúchil al público en general, con precios que oscilan entre los 40 y 50 pesos por unidad.

Los recursos obtenidos mediante la venta se destinan a cubrir gastos relacionados con sus actividades escolares y su graduación. De esta manera, el proyecto permite a los alumnos poner en práctica sus conocimientos, obtener ingresos y participar en la conservación