Continúan las Marchas de Personal de Salud en San Luis Potosí

Alrededor de 100 trabajadores del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez marcharon este jueves por calles de la zona metropolitana de San Luis Potosí para exigir el abastecimiento de materiales e insumos necesarios para atender a los pacientes.

La movilización comenzó a las 8:30 de la mañana y avanzó por los carriles laterales de las avenidas Salvador Nava, Coronel Romero e Himno Nacional, hasta llegar a las oficinas del IMSS-Bienestar.

Durante el recorrido, enfermeras y enfermeros lanzaron consignas como 'Paciente, escucha, esta es tu lucha' y 'No te vayas a enfermar porque no hay material', con las que denunciaron la falta de recursos para brindar atención médica.

Los manifestantes señalaron que sus demandas para contar con los insumos necesarios no han sido atendidas, por lo que decidieron continuar con las protestas.

Esta fue la tercera marcha realizada en una semana por personal de hospitales del IMSS en San Luis Potosí. A estas movilizaciones se sumó la manifestación de trabajadores del Hospital Central, también bajo la administración del Gobierno Federal.