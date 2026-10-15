Marchas

Continúan las Marchas de Personal de Salud en San Luis Potosí

Alrededor de 100 trabajadores del Hospital General de Soledad recorrieron vialidades de la zona metropolitana hasta llegar a las oficinas de IMSS-Bienestar

Se Mantienen las Marchas por Falta de Insumos en SLPSe Mantienen las Marchas por Falta de Insumos en SLP. Foto: N+

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Durante la movilización, el personal denunció la falta de materiales para brindar atención médica y advirtió que sus exigencias siguen sin respuesta.

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