Seguridad

Persecución Contra Hombre Sospechoso de Fraude Termina en Choque en Coatzacoalcos

El sujeto que era perseguido contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de uso de documento falso y falsedad ante la autoridad

Se registra persecución, choque y detención en Coatzacoalcos.Se registra persecución, choque y detención en Coatzacoalcos. Foto. N+

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Un hombre con orden de aprehensión por fraude y falsedad es capturado tras un accidente.

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