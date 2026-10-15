Persecución Contra Hombre Sospechoso de Fraude Termina en Choque en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos se registró una persecución por parte de elementos de la Policía Ministerial de Xalapa para cumplimentar una orden de aprehensión que terminó en un accidente automovilístico y la detención de Miguel Ángel ’N’ en la colonia María de la Piedad.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Bellavista, entre las calles Melchor Ocampo y Matamoros, cuando el ahora detenido, conducía un automóvil con placas del estado de Nuevo León, y quién presuntamente intentó escapar al percatarse de la presencia de los agentes ministeriales.

Se presume que el ahora detenido aceleró la unidad para evitar su captura, lo que provocó una persecución sobre esa vialidad y provocó un accidente con una unidad utilizada por personal de la Fiscalía General del Estado proyectándose contra el camellón central y posteriormente chocar contra un vehículo estacionado.

Luego del accidente, los elementos ministeriales lograron detener a Miguel Ángel ’N’, quien presuntamente cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

El accidente solo dejó daños materiales en las unidades involucradas. Miguel Ángel ’N’ será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Xalapa, donde quedará a disposición de la autoridad judicial.