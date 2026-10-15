Seguridad

Capturan a Dos Jóvenes por Secuestro y Homicidio de Adulto Mayor en SLP

La víctima, de 70 años, tenía ficha de búsqueda desde el 25 de septiembre y fue localizada sin vida en el municipio de Cárdenas

Capturan a Dos Jóvenes por Desaparición Agravada en SLPCapturan a Dos Jóvenes por Desaparición Agravada en SLP. Foto: N+

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Los detenidos conocían al adulto mayor y, según las investigaciones, convivieron con él el día en que desapareció.

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