Capturan a Dos Jóvenes por Secuestro y Homicidio de Adulto Mayor en SLP

Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro y homicidio de un hombre de 70 años, integrante de la comunidad LGBTIQ+, en San Luis Potosí, informó la Fiscalía General del Estado.

La víctima contaba con una ficha de búsqueda desde el pasado 25 de septiembre de 2026. Posteriormente, fue localizada sin vida y con huellas de violencia en el municipio de Cárdenas.

Agentes de investigación localizaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Legal, donde se determinó que la causa de muerte habría sido asfixia por sofocación.

Como resultado de las diligencias, la Fiscalía identificó la presunta participación de José 'N' y Gilberto 'N', quienes, de acuerdo con las investigaciones, conocían a la víctima y habían convivido con ella el día de su desaparición.

La Fiscalía potosina buscará obtener la vinculación a proceso de ambos imputados por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en concurso real con delitos vinculados a la desaparición de personas.