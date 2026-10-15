¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Hallan Cuerpos Emplayados en San Lucas Patoni

Una importante movilización policiaca se registró este jueves en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, fueron hallados dos cuerpos emplayados (envueltos con plástico transparente) sobre la banqueta, junto a una camioneta, en el cruce de las calles Venustiano Carranza y José María Morelos y Pavón, colonia San Lucas Patoni.

Los cadáveres ya fueron retirados por peritos de la Fiscalía mexiquense; hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Elementos municipales acordonaron la zona, sin que hasta el momento se tengan más detalles de los hechos. No hay personas detenidas.

En mayo pasado ocurrió una situación similar en una colonia cercana, a menos de 2 kilómetros de distancia, donde encontraron el cuerpo de una mujer en las mismas condiciones.

Cabe destacar que es el segundo incidente violento registrado el día de hoy en el Edomex. Primero fue una balacera en Coacalco, donde un ejidatario y su hija fueron atacados de manera directa cuando se dirigían a la escuela a bordo de su camioneta, en la calle Ignacio Allende, en la colonia Zacuautitla.

Una motocicleta les cerró el paso y sujetos les dispararon en al menos 18 ocasiones. Las víctimas, de 42 y 13 años, fueron trasladadas en estado grave al hospital de Lomas Verdes.

Con información de N+