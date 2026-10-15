Seguridad

¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Hallan Cuerpos Emplayados en San Lucas Patoni

Los cadáveres ya fueron retirados por peritos de la Fiscalía mexiquense; las víctimas no han sido identificadas

Hallan cuerpos emplayados en TlalnepantlaHallan cuerpos emplayados en Tlalnepantla. Foto: N+

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Terror en Tlalnepantla: cuerpos envueltos en plástico hallados en San Lucas Patoni. Sin detenidos ni identificaciones. ¿Qué más se sabe?

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