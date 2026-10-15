Sociedad

Detectan Garrapatas en Escuela y Suspenden Clases en García, Nuevo León

Padres de familia realizaron labores de limpieza y solicitaron apoyo para fumigar el plantel

Cierran temporalmente primaria en García para combatir plaga de garrapatasSin clases en primaria de Héroes de Capellanía por presencia de garrapatas.Foto: N+

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La presencia de garrapatas obligó a suspender actividades escolares en ambos turnos.

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