Detectan Garrapatas en Escuela y Suspenden Clases en García, Nuevo León

La presencia de una plaga de garrapatas al interior de la escuela primaria Virgilio Garza Flores, ubicada en la colonia Héroes de Capellanía, en el municipio de García, obligó a suspender las clases durante los turnos matutino y vespertino de este jueves, mientras padres de familia y directivos realizan labores de limpieza para tratar de controlar la situación.

De acuerdo con un reporte difundido desde el plantel educativo, la presencia de estos parásitos fue detectada desde hace varios días en algunos de los salones, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar ante el riesgo que representa para la salud de los estudiantes.

Ante esta situación, madres y padres de familia acordaron organizarse para llevar a cabo una jornada de limpieza general con el objetivo de retirar posibles focos de infestación y mejorar las condiciones sanitarias de las instalaciones.

Desde temprana hora, los familiares acudieron a la escuela con artículos y productos de limpieza para realizar labores de barrido, trapeado y aseo en las aulas. La organización se realizó por grupos, de manera que cada familia apoyara en el salón correspondiente al grado de sus hijos.

Los padres de familia señaló que recientemente tuvo conocimiento de la situación y reconoció que existe una presencia considerable de animales callejeros en los alrededores del plantel.

Los padres solicitaron el apoyo del municipio de García y del Gobierno de Nuevo León para realizar una fumigación integral que permita combatir la plaga y reducir el riesgo de que vuelva a presentarse. Otro de los aspectos que llamó la atención durante el recorrido por la escuela fue la presencia de aulas móviles antiguas, cuyas condiciones podrían dificultar las labores de limpieza en determinados espacios. Sin embargo, no se ha confirmado que estas instalaciones sean el origen de la infestación.

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Además de la limpieza del plantel, las familias señalaron la necesidad de atender la presencia de perros callejeros en el sector, debido a que algunos animales presentan garrapatas y pulgas, situación que consideran relacionada con el problema detectado en la escuela.

Por el momento, la suspensión de actividades permitió que padres y directivos concentraran sus esfuerzos en la limpieza de las instalaciones, mientras esperan la intervención de las autoridades para realizar los trabajos de fumigación y garantizar condiciones adecuadas para el regreso de los estudiantes.

Con información de Luis Beza/ Noticias N+

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