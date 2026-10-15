Sociedad

Alerta por Fraude de hasta 8 Millones de Pesos: Detectan Estafa en Amarres, Limpias y Tarot

Estos actos pueden escalar a amenazas y extorsiones cuando las personas se niegan a continuar pagando

Alerta por Fraude de hasta 8 Millones de Pesos: Detectan Estafa en Amarres, Limpias y TarotAlerta por Fraude de hasta 8 Millones de Pesos. Foto: Cuartoscuro

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Fraudes en amarres y limpias espirituales pueden escalar a extorsiones. El Consejo Ciudadano te aconseja investigar y no pagar anticipadamente.

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