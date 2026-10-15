Alerta por Fraude de hasta 8 Millones de Pesos: Detectan Estafa en Amarres, Limpias y Tarot

Los servicios de amarres, lecturas de tarot y limpias espirituales pueden convertirse en un mecanismo de fraude cuando se utilizan para engañar, exigir pagos cada vez mayores y amenazar a quienes se niegan a entregar más dinero.

Desde 2021, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha recibido mil 239 reportes relacionados con estas prácticas, en las que algunas víctimas han entregado hasta 8 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, el 36% de las personas que reportaron estos casos señaló a Facebook como la vía de contacto, seguido de páginas web, con 18%; WhatsApp, con 12%, y TikTok, con 5%.

El fraude puede comenzar con una consulta de bajo costo en la que quien ofrece el servicio escucha las preocupaciones de la persona y se presenta como alguien con supuesta autoridad espiritual. Después, solicita cantidades adicionales con argumentos como que el trabajo se complicó o que es necesario realizar procedimientos para obtener el resultado prometido.

Entre los servicios más mencionados en los reportes están los amarres, con 28%; las lecturas de tarot, con 13%; las limpias espirituales, con 10%, y los llamados endulzamientos, con 2%. En el 44% de los casos no se especificó qué tipo de servicio se había solicitado.

El Consejo Ciudadano señaló que el 66% de los casos reportados llegó a consumarse, con cantidades entregadas que van desde menos de mil pesos hasta 8 millones de pesos.

Una de las características de estos fraudes es que pueden escalar a amenazas y extorsiones cuando las personas se niegan a continuar pagando. Según el organismo, el 63% de las víctimas reportó haber recibido amenazas o sufrido extorsión.

Las intimidaciones pueden incluir advertencias sobre supuestos daños físicos o espirituales contra las víctimas o sus familiares, ya sea por suspender el servicio, no pagar las cantidades exigidas o por presuntas maldiciones.

Ante estos casos, el Consejo Ciudadano recomienda investigar la reputación de quien ofrece el servicio, desconfiar de las promesas de resultados garantizados y establecer con claridad el costo total antes de contratar.

También aconseja evitar pagos anticipados sin conocer las condiciones del servicio y no proporcionar información personal adicional si comienzan las amenazas. Si alguien exige grandes cantidades de dinero para evitar una supuesta maldición o un daño a los seres queridos, recomienda no realizar el pago y reportar el caso.