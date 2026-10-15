Frente Frío en CDMX: Alertan por Temperaturas de Hasta 4 Grados Este Fin de Semana

Las chamarras, bufandas y paraguas serán indispensables este fin de semana en la Ciudad de México, donde se esperan temperaturas de hasta 4 grados, lluvias y fuertes rachas de viento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó sobre las condiciones meteorológicas que prevalecerán del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026.

De acuerdo con la institución, durante las mañanas y madrugadas se registrará un ambiente de frío a muy frío, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 y 7 grados Celsius.

Las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del domingo, mientras que el sábado se espera la temperatura máxima más baja del periodo. Por las tardes, el ambiente será fresco a templado, con valores máximos de entre 16 y 21 grados.

¿Lloverá este fin de semana en CDMX?

La dependencia pronosticó lluvias fuertes desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado. Durante el resto del periodo continuará la probabilidad de precipitaciones, principalmente en forma de chubascos.

Además, se esperan rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora entre la noche del viernes y el sábado, por lo que se recomienda tomar precauciones al transitar por la ciudad y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Protección Civil recomienda abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para reducir la exposición al frío. También aconseja beber suficiente agua e incluir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C en la alimentación.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases peligrosos en espacios cerrados.