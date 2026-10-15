Clima en Nuevo León: Frente Frío 2 Provocará Lluvias y Descenso Térmico

Durante las primeras horas de este jueves, la zona metropolitana de Monterrey presenta lloviznas en algunos sectores, acompañadas de un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilan entre los 23 y 24 grados centígrados.

Por su parte, la calidad del aire se mantiene en condiciones buenas en todas las estaciones de monitoreo, por lo que el ambiente matutino se caracteriza por la presencia de humedad y nubosidad.

Para el mediodía y parte de la tarde se espera que las condiciones meteorológicas presenten algunos periodos de sol, lo que permitirá un incremento en la temperatura hasta alcanzar valores de entre 29 y 30 grados centígrados. Sin embargo, esta mejoría será temporal, ya que durante la tarde y noche se prevé el regreso de las precipitaciones, las cuales podrían presentarse con intensidad durante algunos periodos de la jornada.

Este escenario estará relacionado con la llegada del frente frío número 2 de la temporada, sistema que actualmente cruza el estado de Chihuahua y que posteriormente avanzará sobre Coahuila, para ingresar a Nuevo León durante el sábado. Su desplazamiento favorecerá el fortalecimiento de las lluvias y marcará el inicio de un importante descenso en las temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico, se estima una acumulación cercana a los 40 milímetros de lluvia durante las próximas 36 horas en distintos sectores de la región. Estas precipitaciones serán resultado de la interacción entre la masa de aire frío asociada al frente y la humedad proveniente de los sistemas ciclónicos que se desarrollan en el océano Pacífico, favoreciendo lluvias en el noreste de México.

Con el avance del sistema frontal, las temperaturas comenzarán a disminuir de manera considerable. Para el sábado y domingo se esperan mínimas cercanas a los 12 grados centígrados, mientras que las temperaturas máximas permanecerán por debajo de los 20 grados. Aunque el ambiente será mucho más fresco, se prevé que las lluvias pierdan intensidad y den paso a condiciones más estables.

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En el Pacífico mexicano, la tormenta tropical Simon continúa debilitándose y se localiza aproximadamente a 450 kilómetros al sur de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora. En contraste, Trudy se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría de huracán, con vientos de 150 kilómetros por hora, y se ubica a unos 460 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

Se pronostica que este sistema continúe intensificándose durante las próximas horas, con posibilidad de convertirse en un huracán mayor durante el fin de semana frente a la costa occidental del país.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, encharcamientos y cambios bruscos de temperatura.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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