Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Frente Frío 2 Provocará Lluvias y Descenso Térmico

Se esperan precipitaciones para las próximas horas debido al ingreso de un nuevo sistema frontal

Se activa el pronóstico de precipitaciones en Nuevo LeónLa llegada del Frente Frío número 2 de la temporada llegó a Nuevo León.Foto: N+

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Nuevo León se prepara para el Frente Frío 2: lluvias intensas y temperaturas cayendo a 12° centígrados

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