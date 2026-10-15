Pronóstico del tiempo

PC Alerta por Fuertes Lluvias y Descenso en la Temperatura por Frente Frío 2 en Tamaulipas

Recomendaron extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones, así como en las cercanías de ríos, arroyos y laderas

PC Alerta por Fuertes Lluvias y Descenso en la Temperatura por Frente Frío 2 en TamaulipasPC Alerta por Fuertes Lluvias y Descenso en la Temperatura por Frente Frío 2 en Tamaulipas. Foto: Cuartooscuro

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Frente frío y lluvias intensas en Tamaulipas: riesgo de inundaciones y deslaves. Prepárate con una mochila de emergencia y sigue las recomendaciones oficiales.

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