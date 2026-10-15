PC Alerta por Fuertes Lluvias y Descenso en la Temperatura por Frente Frío 2 en Tamaulipas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas ante el pronóstico de lluvias fuertes en Tamaulipas, derivadas del frente frío número 2, reforzado por una masa de aire polar y otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones podrían generar precipitaciones, rachas de viento y un descenso marcado en las temperaturas, principalmente en el norte y noreste del país.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones, así como en las cercanías de ríos, arroyos y laderas, debido al riesgo de crecidas repentinas y deslaves por la saturación del suelo.

También exhortaron a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil ante una posible situación de riesgo.

La dependencia recordó la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencia con documentos, agua, linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios.

Y en caso de emergencia, comunicarse al 911.